القضاء يطالب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد

طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
وأضاف البيان، أن "القاضي فائق زيدان ناقش مع الحضور الجهود المشتركة بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة في مجال مكافحة الفساد وتشخيص الجوانب الإيجابية والسلبية في هذا الملف والتركيز على اختصاص هيئة النزاهة والقضاء على قضايا الفساد الكبيرة التي تسببت بآثار سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني".
وأشار البيان، إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى شدد على تقديم الخدمات للمواطنين وإحالة القضايا البسيطة على جهات التحقيق الأخرى لفسح المجال لهيئة النزاهة والقضاء المتخصص بنظر قضايا الفساد والتفرغ للقضايا المهمة فقط".
وناشد زيدان، بحسب البيان، "كافة الجهات الساندة في إبداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد إلى المحاكم ومنها مجلس النواب لرفع الحصانة عن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من المتهمين بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي وكذلك الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة في سرعة إنجاز التحقيق الإداري المطلوب في الحالات التي تستوجب ذلك".
وطالب زيدان بـ"سرعة الإجابة على أسئلة هيئة النزاهة والقضاء في حال الاستفسار عن الأمور المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم".
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