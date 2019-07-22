ايران تكشف عن وجود 320 سجينا في العراق: يجب ان يلتقي هؤلاء بعوائلهم

اعلنت ايران، الاثنين، ان لديها 320 سجينا في العراق، فيما اكد رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان ضرورة التسريع في تنفيذ إتفاقية تبادل السجناء بين البلدين.

وقال وزير العدل الايراني سيد عليرضا آوائي خلال لقائه امس رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان الذي يزور طهران على رأس وفد رفيع المستوى، "نقترح تشكيل لجنة قضائية مشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق"، مشيدا "بمواقف العراق ورئيس جهاز القضاء في هذا البلد بالنسبة لمواقف الجمهورية الإسلامية في المنطقة والعالم".

وأضاف "نحن نعرب بالنيابة عن إيران حكومة وشعبا عن سعادتها البالغة تجاه الإنتصارات المتتالية للشعب العراقي والمسؤولين في هذا البلد في مختلف الساحات الداخلية والخارجية، ونعتقد بأن إيران والعراق يستطيعان تسوية بعض المشاكل القضائية العالقة بينهما عبر توحيد الجهود وتعزيز التعاون بينهما بوصفهما شريكين ستراتيجيين في المنطقة".

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وبشأن توقيع إتفاقية تبادل السجناء بين البلدين في العام 2011، أوضح آوائي انه "يتم تنفيذ هذه الإتفاقية في أربع مراحل، حيث يتواجد حاليا 320 سجينا إيرانيا في العراق، كما يتواجد عشرات السجناء الإيرانيين في إقليم كردستان"، مؤكدا "ضرورة التسريع في تنفيذ الإتفاقية وكذلك توفير ظروف ملائمة للقاء هؤلاء السجناء مع عوائلهم، بالنظر الى مختلف الجوانب الإنسانية والأخلاقية والعاطفية لهذا الموضوع والضغوط النفسية الكبيرة التي تتحملها أسر هؤلاء السجناء".

من جانبه، أكد فائق زيدان "أهمية اللقاءات بين مسؤولي البلدين في سلك القضاء في سياق تنفيذ وإكمال الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في العام 2014 وقبل ذلك"، مشددا على "ضرورة التسريع في تنفيذ إتفاقية تبادل السجناء بين البلدين".

وتابع ان "العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين، بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة"، مضيفا ان "أبناء شعبي البلدين وقفوا جنبا الى جنب في مكافحة الدواعش وان الدماء الزكية التي قدمها الشعبين الإيراني والعراقي في هذا المضمار، ترمز الى وحدة وتضامن البلدين".