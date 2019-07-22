جائزة فرانكلين الأدبية تعلن عن قائمتها.. بينها امرأة فقدت زوجها في العراق

أعلنت جائزة مايلز فرانكلين الأسترالية الأدبية، عن القائمة القصيرة التى تضم 6 روايات أدبية، وتقدر قيمة الجائزة بـ 60 ألف دولار.

وأوضحت إدارة الجائزة، أنه فى عام 2019، انضم ثلاثة مرشحين لنيل الجائزة لأول مرة، من أبرزهم "مايكل محمد أحمد" الروائى الأسترالى. وتضم القائمة القصيرة لجائزة مايلز فرانكلين ما يلى:

رواية Dyschronia لـ جنيفر ميلز



تدور الرواية حول بلدة ساحلية صغيرة فى جنوب أستراليا، اختفى فيها البحر. وظهرت جثث الكائنات البحرية المتحللة بما فى ذلك الحبار العملاق. هذا الحدث المخيف، تنبأ به "سام" الذى دائما ما يعانى من صداع نصفى يجعله يتنبأ برؤية المستقبل الذى لا يمكنه أن يغيره. وتجبر الرواية القارئ على الاستمرار فى الانخراط، بينما تقلب السرد بين رؤى سام والأطر الزمنية المختلة وأيضا المنظور الجماعى للبلدة.

رواية The Death of Noah Glass لـ جيل جونز



تدور رواية، حول وفاة مؤرخ الفن نوح جلاس، حيث تم العثور عليه ميتا يطفو على سطح مياه حوض السباحة فى أحد البيوت فى سيدنى، للوهلة الأولى تبدو وفاة "نوح جلاس" بمثابة رواية غامضة مثيرة للدهشة، لكنها ليست سوى قصة خيالية.

رواية Too Much Lip لـ ميليسا لوكاشينكو



تدور الرواية، حول بطلة تدعى "كيرى" تعود إلى مسقط رأسها فى دورونجو لتوديع جدها المتوفى، وهى لا تنوى البقاء فى البلدة لفترة طويلة بعد أن هربت من أمر اعتقالها. ومع ذلك سرعان ما أصبحت متورطة فى الأعمال الدرامية فيما يتعلق بأسرتها، وتاريخ أسرتها المحلية، والتطور المفرط للمجتمع المحلى ، وتقع فى الحب مع ستيف بشكل غير متوقع. Advertisements

رواية A Sand Archive لـ جريجورى داى

تدور الرواية، حول هيرشل، شخصية حساسة، لديه ولع بالأدب تتسم شخصيته بقدر كبير من الجاذبية، عندما تم تكليفه بإصلاح جزء من الطريق السريع المنهار يفاجئ هرشل زملائه بتجاهل الطريق نفسه وبدلاً من ذلك يركز على طرق الكثبان الرملية المتحركة.

A Stolen Season لـ رودنى هول



تدور الرواية حول ثلاث قصص، الأولى تتحدث عن قصة آدم وبريدجيت، وهما متزوجان من بعضهما البعض قبل أن يذهب آدم إلى حرب العراق، تم موته، وكيف حاولت زوجته أن تتسلم رفاته. أما القصة الثانية فتدور حول مارياناراقصة سابقة، تهرب من فضيحة فى أستراليا بالسفر إلى بليز وتتسلق الجبال وتصعد بالدرجات فى معبد المايا فى محاولة للبحث عن الإجابات التى تدور فى رأسها. وبالنسبة للقصة الثالثة تخص جون وهو غنى ولديه مجموعة من الرسومات - لفنان إنجليزى مشهور، وبقدر ما تتحدث رواية عن الأجسام والحرب والفن والاقتصاد فهى تتعلق أيضًا بالسياسة والأفكار ودور الحكومة.

رواية لـ the lebs لـ مايكل محمد أحمد



رغم أن مصطلح "Lebs" يشير إلى اللبنانيين الأستراليين فقط، لكن يمكن تطبيقه على شباب الشرق الأوسط أو المسلمين فى غرب سيدنى. ينقسم القراء حول هذه الرواية لكن لا يوجد شك فى حتميتها وأصالتها، هذه الرواية توفر نظرة ثاقبة على حياة المراهقين فى غرب سيدنى، تستحوذ الرواية على بيئة نادرة فى الأدب الأسترالى، هناك الكثير من العنف ورهاب المثلية والتمييز الجنسى فى الرواية - المؤلف لا يتراجع عن صورة صادقة للحياة من خلال عيون بطل الرواية، تتميز الرواية بقراءة غنائية وفى بعض الأحيان يمكنك الشعور بالكوميديا السوداء.

المرشحون للجائزة ..