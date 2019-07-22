جائزة فرانكلين الأدبية تعلن عن قائمتها.. بينها امرأة فقدت زوجها في العراق

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أعلنت جائزة مايلز فرانكلين الأسترالية الأدبية، عن القائمة القصيرة التى تضم 6 روايات أدبية، وتقدر قيمة الجائزة بـ 60 ألف دولار.
وتضم القائمة القصيرة لجائزة مايلز فرانكلين ما يلى:
هذا الحدث المخيف، تنبأ به "سام" الذى دائما ما يعانى من صداع نصفى يجعله يتنبأ برؤية المستقبل الذى لا يمكنه أن يغيره.
وتجبر الرواية القارئ على الاستمرار فى الانخراط، بينما تقلب السرد بين رؤى سام والأطر الزمنية المختلة وأيضا المنظور الجماعى للبلدة.
تدور رواية، حول وفاة مؤرخ الفن نوح جلاس، حيث تم العثور عليه ميتا يطفو على سطح مياه حوض السباحة فى أحد البيوت فى سيدنى، للوهلة الأولى تبدو وفاة "نوح جلاس" بمثابة رواية غامضة مثيرة للدهشة، لكنها ليست سوى قصة خيالية.
رواية Too Much Lip لـ ميليسا لوكاشينكو
ومع ذلك سرعان ما أصبحت متورطة فى الأعمال الدرامية فيما يتعلق بأسرتها، وتاريخ أسرتها المحلية، والتطور المفرط للمجتمع المحلى ، وتقع فى الحب مع ستيف بشكل غير متوقع.
رواية A Sand Archive لـ جريجورى داى
تدور الرواية، حول هيرشل، شخصية حساسة، لديه ولع بالأدب تتسم شخصيته بقدر كبير من الجاذبية، عندما تم تكليفه بإصلاح جزء من الطريق السريع المنهار يفاجئ هرشل زملائه بتجاهل الطريق نفسه وبدلاً من ذلك يركز على طرق الكثبان الرملية المتحركة.
A Stolen Season لـ رودنى هول
أما القصة الثانية فتدور حول مارياناراقصة سابقة، تهرب من فضيحة فى أستراليا بالسفر إلى بليز وتتسلق الجبال وتصعد بالدرجات فى معبد المايا فى محاولة للبحث عن الإجابات التى تدور فى رأسها.
وبالنسبة للقصة الثالثة تخص جون وهو غنى ولديه مجموعة من الرسومات - لفنان إنجليزى مشهور، وبقدر ما تتحدث رواية عن الأجسام والحرب والفن والاقتصاد فهى تتعلق أيضًا بالسياسة والأفكار ودور الحكومة.
رواية لـ the lebs لـ مايكل محمد أحمد
ينقسم القراء حول هذه الرواية لكن لا يوجد شك فى حتميتها وأصالتها، هذه الرواية توفر نظرة ثاقبة على حياة المراهقين فى غرب سيدنى، تستحوذ الرواية على بيئة نادرة فى الأدب الأسترالى، هناك الكثير من العنف ورهاب المثلية والتمييز الجنسى فى الرواية - المؤلف لا يتراجع عن صورة صادقة للحياة من خلال عيون بطل الرواية، تتميز الرواية بقراءة غنائية وفى بعض الأحيان يمكنك الشعور بالكوميديا السوداء.
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