انفجار يصيب جسما غامضا وعملاقا قرب الشمس (فيديو)

نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" مقطع فيديو لجسم مجهول بحجم كوكب يقف ساكنا قرب الشمس وعلى مسافة قريبة، ليصيبه انفجار شمسي.
يظهر مقطع الفيديو الذي التقطه "مرصد الشمس وغلافها" التابع لـ"ناسا"، الجسم الضخم بلا حراك على مسافة قريبة جدا من الشمس، ليصيبه لاحقا انفجار شمسي.
وصرح سكوت وارينغ، خبير الأجسام الغامضة بمدونة ET Data Base المعنية بشؤون الفضاء والأجسام الغامضة، لموقع International Business Times الأميركي، بأن مقطع الفيديو لم يظهر إلا الجزء الخلفي من الجسم بسبب اتجاهه، أو بسبب الضوء المرئي المحدود الواقع عليه.
وتشير نظرية "الشمس المجوفة" إلى أن الكائنات الفضائية في تلك الكواكب تخرج عبر أبنية عملاقة على شكل الباب موجودة على سطح الشمس. ويعتقد أيضا أنَّ الفيديو يمثل دليلا إضافيا يثبت وجود الحياة الفضائية.
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