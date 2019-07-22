"جين بينغ" يؤكد تطور العلاقات الإماراتية الصينية على أسس الثقة

استقبال مميز لمحمد بن زايد آل نهيان في الصين

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، الإثنين، أن بكين وأبوظبي تعملان بشكل متواصل على تطوير العلاقات الثنائية القائمة على أسس الثقة والمصالح المتبادلة.

واعتبر شي جين أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية إلى الصين، تجسد اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

كما عبر عن ارتياحه لمستوى تطور ونمو العلاقات بين البلدين، منوهاً بزيارته التاريخية إلى الإمارات، خلال العام 2018، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار الرئيس الصيني إلى البيان المشترك الذي سيصدره الجانبان في ختام زيارة ولي عهد أبوظبي بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والذي يعد وثيقة منهجية مهمة للجانبين.

واستقبل شي جين بينغ في العاصمة بكين، الإثنين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقاعة الشعب الكبرى.

Advertisements

وأقام شي جين بينغ، مأدبة غداء كبرى، تكريما للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين والصينيين.

وتغطي مجالات التعاون بين الإمارات والصين، حزمة من المحاور تبدأ من السياسي والاقتصادي، وكذلك التعليمي والتكنولوجي، ومثله الطاقة والمياه، والثقافي والإنساني، فضلا عن المجالات العسكرية وإنفاذ القانون والأمن.





والإمارات شريك رئيسي للصين في مشروع الحزام والطريق الذي تسعى بكين من خلاله لإحياء طريق الحرير لتعزيز حركة التجارة الدولية.

وتعتمد الصين على ما تملكه الإمارات من موقع استراتيجي وبنية أساسية وبيئة القانونية ومن نهج التسامح والانفتاح؛ ما يؤهل لأن تكون شريكا أساسيا يمتلك قدرة ابتكارية لتوظيف هكذا مشاريع في صناعة مستقبل بإيجابيات عابرة للحدود والقارات.

وتؤكد تقديرات أوساط المتابعة السياسية في العاصمة الصينية أن الملف السياسي وتحديدا ما يتصل منه بأمن الخليج والممرات النفطية المائية سيحظى بالأولوية في قمة بكين، وبما يرسخ الدور الذي تنهض به الإمارات في حماية الأمن الإقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومواجهة الإرهاب بمختلف أنواعه.