مقتل 13 حوثيا وأحكام إعدام بإيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز "بولتون: إيران وحزب الله أداتا مادورو لقمع الفنزويليين"، و"أردوغان يستخدم القضاء للتخلص من الخصوم السياسيين"، و"إثيوبيا تحبط مؤامرة قطرية لإفشال مفاوضات السودان"، و"أحكام بالإعدام في إيران بزعم التجسس لصالح أمريكا"، و"الاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل فلسطينيين جنوب القدس".

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون "مقتل 13 حوثيا بنيران الجيش اليمني في صعدة".

أما في الاقتصاد فتطالعون: "النفط يرتفع وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط"، و"ولي عهد أبوظبي والرئيس الصيني يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات".

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وإلى الملاعب، تطالعون "رئيس وزراء فرنسا السابق ينصح نيمار بالرحيل عن سان جيرمان".

وفي التكنولوجيا تتابعون "قريبا يمكنك استبدال العقل برقاقة إلكترونية".

وفي الفن، «أفنجرز» نحو أعلى إيرادات في التاريخ.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 22 يوليو/تموز 2019.

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