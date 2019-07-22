انفجار ضخم في مقديشو وإطلاق نار كثيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع انفجار ضخم، الإثنين، في العاصمة الصومالية مقديشو وتصاعدت أعمدة دخان في سماء المدينة. وقال مراسل "العين الإخبارية" إن الانفجار تبعه إطلاق نار كثيف. ولم تفد السلطات الصومالية على الفور بمزيد من التفاصيل حول الحادث.

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