انت الان تتابع ترامب لعضوات ديمقراطيات في الكونغرس "اعتذرن لأمريكا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع عضوات ديمقراطيات ملونات في الكونغرس انتقدن سياساته، وطالبهن بالاعتذار في الوقت الذي يواجه فيه هو شخصيا اتهامات بالعنصرية.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر "لا أصدق أن عضوات الكونغرس الأربع قادرات على حب بلادنا. يجب عليهن الاعتذار لأمريكا (وإسرائيل) عن الأشياء الفظيعة (الكريهة) التي تفوهن بها."

وأشعل ترامب الجدل أوائل الأسبوع الماضي عندما غرد قائلا إن العضوات الأربع يجب أن "يعدن" من حيث أتين إذا كانت الولايات المتحدة لا تعجبهن.

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وولدت ثلاث عضوات هن ألكسندريا اوكاسيو-كورتيز النائبة عن نيويورك وأيانا بريسلي النائبة عن ماساتشوستس ورشيدة طليب النائبة عن ميشيجان في الولايات المتحدة. في حين ولدت الرابعة إلهان عمر النائبة عن مينيسوتا في الصومال وجاءت لاجئة إلى الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية.

وتوجه النائبات الأربع المعروفات باسم "الفريق"، وهذه هي فترة عضويتهن الأولى بالكونغرس، انتقادات عنيفة لترامب كما يعارضن أيضا قيادة الحزب الديمقراطي. وطليب وعمر من المنتقدات صراحة للحكومة الإسرائيلية.

وشجب إيلايجا كامينجز النائب الديمقراطي ورئيس لجنة الإشراف والإصلاح بمجلس النواب أحدث هجوم لترامب وقال إنه "ما من شك" أن ترامب عنصري.