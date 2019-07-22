إيران تعلن صدور أحكام تصل إلى الإعدام بحق 17 عميلا للاستخبارات الأمريكية

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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الاثنين صدور أحكام تصل إلى الإعدام بحق عملاء تابعين للاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الإدارة العامة لشؤون مكافحة التجسس في وزارة الأمن أنها تمكنت من تفكيك شبكة تجسس من 17 عنصرا كانوا تلقوا تدريبات من جانب الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه".
وأضافت أن أحكاما قضائية تصل إلى الإعدام قد صدرت بحقهم.
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