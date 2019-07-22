الان تتابع وفاة مدير وكالة الطاقة الذرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365
أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء، اليوم الاثنين،بوفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.
وقالت أمانة الوكالة “تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو”.
وكشفت الأمانة أن “أمانو” كان يعد خطابا لإرساله إلى مجلس حكام الوكالة يتضمن إعلان التنحي.
وقررت الوكالة تنكيس الأعلام.
وكانت تقارير قد ذكرت مؤخرا أن “أمانو” يفكر في التنحي لأسباب صحية.
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