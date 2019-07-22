وفاة مدير وكالة الطاقة الذرية

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول الأعضاء، اليوم الاثنين،بوفاة المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.

وقالت أمانة الوكالة “تأسف أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلان بعميق الأسى عن وفاة المدير العام يوكيا أمانو”.

وكشفت الأمانة أن “أمانو” كان يعد خطابا لإرساله إلى مجلس حكام الوكالة يتضمن إعلان التنحي.

وقررت الوكالة تنكيس الأعلام.

وكانت تقارير قد ذكرت مؤخرا أن “أمانو” يفكر في التنحي لأسباب صحية.