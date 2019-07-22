وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وفاة مديرها العام الياباني يوكيا أمانو عن عمر ناهز (72 عاما).

وذكرت الأمانة العامة للوكالة، في بيان على موقعها الالكتروني، "تعلن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ببالغ الحزن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".

وكشفت الأمانة أن أمانو كان يعد خطابا لإرساله إلى مجلس حكام الوكالة يتضمن إعلان التنحي.