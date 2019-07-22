قوى الأمن: توقيف شخصين يروجان عملة مزيفة في المدينة الرياضية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لملاحقة عصابات ترويج العملة المزيّفة وتوقيف أفرادها، وبناءً على معلومات توافرت لها، حول قيام أشخاص -مجهولي الهوية- بترويج عملة مزيّفة عن طريق عرض مقاطع فيديو على تطبيقي "FACEBOOK" و"Youtube" ، تُظهِر مبالغ مالية بالعملة الأميركية، وإيهام متابعي التطبيقين بأنها مبالغ مالية سليمة غير انها محظورة من قبل المصارف في دولتين عربيّتين، ويعرضون هذه العملة للبيع بنصف قيمتها، كما تبين أن عدداً من المواطنين اللبنانين قد وقعوا ضحية هذه العصابة"، مشيرة الى انه "من خلال المتابعة الفورية، تمكنت الشعبة من تحديد هوية الفاعلَين، وهما: م. خ. (مواليد عام 1993، سوري)، م. أ. (مواليد عام 1992، سوري) ونتيجةً لعمليات المراقبة الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة، من رصدهما وتوقيفهما، بتاريخ 19/7/2019، في محلة المدينة الرياضية، خلال قيامهما بمحاولة ترويج العملة المزيّفة، وضُبط بحوزتهما أوراق نقدية مزيّفة بقيمة /6500/ دولار أميركي من فئة مائة دولار، وبالتحقيق معهما، اعترفا بعمليات الترويج لصالح أحد الاشخاص في منطقة البقاع، لقاء أجر مالي".
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