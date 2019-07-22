جميل السيد: هل ممثلي البنك الدولي شركاء في الفساد أم عميان؟

لفت النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "البنك الدولي يقدّم قروضاً لمشاريع في لبنان ضمن شروط، ومنها محطات التكرير والصرف الصحي وغيرها، وهي قروض على الشعب اللبناني"، مشيرا الى أن "هناك سوء تنفيذ لتلك المشاريع وفساد وسمسرات".
وسأل السيد: "هل ممثلي البنك الدولي شركاء في الفساد أم عميان؟ على البنك التحقيق مع ممثليه، وإطلاع اللبنانيين على النتيجة".
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