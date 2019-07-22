جميل السيد: هل ممثلي البنك الدولي شركاء في الفساد أم عميان؟

لفت النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "​البنك الدولي​ يقدّم قروضاً لمشاريع في ​لبنان​ ضمن شروط، ومنها محطات التكرير و​الصرف الصحي​ وغيرها، وهي قروض على ​الشعب اللبناني​"، مشيرا الى أن "هناك سوء تنفيذ لتلك المشاريع وفساد وسمسرات".

وسأل السيد: "هل ممثلي البنك الدولي شركاء في ​الفساد​ أم عميان؟ على البنك التحقيق مع ممثليه، وإطلاع اللبنانيين على النتيجة".