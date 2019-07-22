اشار عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه " أما وقد أقرت الموازنة في ​المجلس النيابي​ بالرغم من اعتراضنا الشديد عليها لعدم تضمنها العديد من البنود الاصلاحية. وها هي نتيجة التصويت قد أظهرت حقائق بين من هو الحريص على العسكريين والموظفين المتقاعدين ومن يتاجر بهم، ومن هو الحريص على القضاة ومن يتاجر بهم، ومن هو الحريص على مال ​الشعب اللبناني​ ومن يتاجر به".

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: نتيجة التصويت على الموازنة أظهرت من هو الحريص على العسكريين والموظفين المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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