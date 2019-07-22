ايهاب حمادة: لن نعود الى الوراء في موضوع مكافحة الفساد

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ أن "​الموازنة​ التي اقرت في ​مجلس النواب​ هي افضل ما يمكن ان نصل اليه في المرحلة الحالية رغم انها تنطوي على مخالفات بعضها دستورية"، مشيرا الى اننا "قمنا بمجموعة من التعديلات ولكن ليس كل ما نطمح اليه".

وفي حديث اذاعي أكد حمادة أن "​حزب الله​ هو مكون اساسي من مكونات ​لبنان​ ولا يمكن لاحد ان يورطه"، مؤكدا ان "لدينا في لبنان فساد بنيوي والاصلاح لا يكون بطرفة عين ولن نعود الى الوراء في موضوع ​مكافحة الفساد​"، معتبرا ان "حزب الله لا يستطيع استثمار فائض انجازاته داخل الساحة اللبنانية".

من جهة اخرى رأى حمادة أن "نصر تموز في العام 2006 هو اللبنة الاساسية لكل الإنتصارات التي تحققت لاحقا، و​المقاومة​ عمل تراكمي منذ الطلقة الاولى".