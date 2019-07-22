ميشال موسى: التحدي هو بتطبيق أرقام الموازنة وادخال اصلاحات بنيوية على موازنة 2020

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​ميشال موسى​، ان يجب خلق مساحة مشتركة بين اللبنانيين وهذا سهل طالما ان ​الحكومة​ هي حكومة توافق سياسي" داعيا الى "تنقية الجو السياسي الذي يعتبر النقطة الاهم التي تتيح لنا تحقيق انجازات على الصعيد الاصلاحي كما على مستوى ​الموازنة​".

ولفت موسى في حديث تلفزيوني، الى "ان ومع اعترافنا ان المراحل السابقة سادتها الخلافات والتي ما زالت مستمرة في بعض المحطات كما في الحادثة الامنية الاخيرة في الجبل، يتعطل اليوم ​مجلس الوزراء​ جراء هذه الحادثة، ونشكر الله ان ​مجلس النواب​ قادر على جمع كل الافرقاء ويعمل من دون ان يتعرقل، "، مشددا على "ان الامور تبدأ من مناخ وثقافة تواصل بين الناس ، وعلى رأسهم الافرقاء ال​سياسة​ المدعوون الى تهدئة الاوضاع باعتماد خطاب غير متشنج، للحؤول دون وقوع حوادث شبيهة بالحادثة الامنية الاخيرة."

واعتبر "ان الاحداث حتى البسيطة منها، تزيد عن حجمها الطبيعي نتيجة هذا التشنج الكبير بين الافرقاء السياسيين، وعلينا الدخول في نقاش جدي لتبريد الاجواء في حين ان التحدي اليوم هو بتطبيق أرقام الموازنة التي أقرت وفي ادخال اصلاحات بنيوية على موازنة 2020، ولا يجب ان تتحول المؤسسات العامة الى محميات"، مضيفا ان "اذا بقيت ​الدولة​ دولة محاصصات فلن نصل الى نتيجة، في حين اننا لا نملك ترف الوقت في ظل ​الوضع الاقتصادي​ الصعب، وعلينا الانكباب على ورشة اصلاحية والتي تحتاج الى قرار سياسي فقط، مع الحفاظ على التمايز في الاراء السياسية" واكد موسى ان الهدر تصيب نتائجه كل اللبنانيين والتي لا تفرّق بين منطقة واخرى وطائفة وأخرى، فهناك مصلحة مشتركة بين الجميع لوقف الهدر في الدولة."