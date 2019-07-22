مصادر لـRT: رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل إلى طهران اليوم

أفادت قناة "RT" نقلا عن مصادر بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يصل اليوم في زيارة إلى العاصمة الإيرانية.
وأوضحت المصادر أن عبد المهدي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين التوتر بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وسبق أن أكد عبد المهدي سعي بلاده إلى تحقيق تهدئة في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، كما تحدث عن إرسال وفدين عراقيين إلى واشنطن وطهران للمساعدة على "احتواء التوتر" بينهما، مشددا على أن العراق يلعب "دور تهدئة" فقط وليس وساطة.
وأعلن عبد المهدي نهاية ايار الماضي أنه سيزور قريبا كلا من واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.
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