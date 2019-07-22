المرصد: مقتل 16 شخصاً جراء غارات روسية على سوق في شمال غرب سوريا

قتل 16 شخصاً بينهم ثمانية مدنيين على الأقل في غارات نفذتها طائرات روسية على سوق في شمال غرب ​سوريا​. واشار مدير المرصد السوري ​رامي عبد الرحمن​ الى إن الغارات "استهدفت سوقاً لبيع الخضار بالجملة في مدينة ​معرة النعمان​ في ​ريف إدلب الجنوبي​، ما تسبب بمقتل 16 شخصاً، ثمانية منهم على الأقل مدنيون بينما لم يتم تحديد هويات الآخرين حتى الآن". كما أصيب 35 شخصا بجروح.

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