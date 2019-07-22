وكالة فارس الايرانية تنشر صورة تُظهر أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية

نشرت وكالة "فارس" الايرانية صورة تُظهر أفراد طاقم ناقلة ​النفط​ البريطانية التي احتجزها ​الحرس الثوري الإيراني​ في ​مضيق هرمز​ يوم الجمعة الماضي. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن الجمعة عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.

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