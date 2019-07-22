النشرة: مقتل شخص بإطلاق نار على خلفية ثأرية في بعلبك

افاد مراسل "​النشرة​" في ​البقاع​ بأن "مجهولين يستقلون ​سيارة​ من نوع crv أطلقوا النار على اللبناني (ح ج) عند المدخل الجنوبي ل​مدينة بعلبك​، مما أدى إلى مقتله على الفور"، لافتا الى أن "اطلاق النار جاء على خلفية ثأرية".

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