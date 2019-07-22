العثور على جثة امرأة مصابة بطعنة سكين في رقبتها في بر الياس

عثر على جثة المدعوة (ش.ا - مواليد 1976) في خندق في محلة ​بر الياس​ - الطريق النهرية، مصابة بطعنة سكين في رقبتها، ونقلت الى ​مستشفى​ البقاع بعد حضور ​القوى الامنية​. وفتح تحقيق في الحادثة.

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