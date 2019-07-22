وفاة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو

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توفي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو (72 عامًا) الذي كان يعاني من مشكلات صحية، وفق ما أعلنت الوكالة الإثنين.
"الخليج 365": جاء في مذكرة وجّهتها الوكالة إلى موظفيها، واطلعت عليها وكالة فرانس برس، "يؤسف الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تبلغكم بشديد الأسى وفاة مديرها العام يوكيا أمانو"، من غير أن تورد تفاصيل حول ظروف وفاته.
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