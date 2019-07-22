فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى الغردقة 5 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أنه سيتم فصل التيار الكهربي، بعد غدٍ الأربعاء، بعدد من مناطق المحافظة، للصيانة الدورية للمحولات.

وقال مركز عمليات البحر الأحمر إنه سيتم فصل التيار من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرًا، بقرى منطقة سهل حشيش، والمول التجارى جنوب الغردقة وعدد من القرى السياحية الأخرى الواقعة جنوب المدينة.