بالصور.. إحباط تهريب أجهزة تنصت وسماعات بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أحبط رجال الجمارك، بمنفذ قسطل البري جنوب أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، مدير الإدارة- محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والسماعات.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات القادمة من الخرطوم، اليوم الاثنين، اشتبه محمد عادل، مأمور الحركة، وناصر العبد بإدارة الأمن الجمركي بالمنفذ، فى راكب مصري يدعى "أ .أ" قادم من الخرطوم، وبحوزته 3 حقائب حيث بدت عليه علامات القلق والارتباك، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أجنبية تستحق ضرائب وررسوم جمركية نفى.

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وبالعرض على سلامة هلالي مهدى مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من كل من مينا ناجى، مدير التعريفة، ومحمد عادل، وبهاء صلاح مأموري الحركة، وناصر العبد بالأمن الجمركي للمعاينة الفعلية، وتبين وجود 13 ساعة سامسونج ذات تقنية عالية مزودة بالواى فاى وبلوتوث وGPS وبها مكان لتركيب شريحة إلكترونية مع إمكانية التسجيل، و 4 هواتف محمولة IPHONE S8 PLUS و13 سماعة أذن و19 زجاجة عطور ماركات عالمية فرنسية، و23 كيسا به مواد سائلة غير معروفة تم عرضها على معمل لتحليلها كيميائيا و5 كيلو حنة مخبأة داخل حقائبة بين طيات الملابس.

وبلغت التعويضات المستحقة 218 ألف جنيه.

وقرر أحمد جعفر، مدير عام جمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة، وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة.