أظهرت نتائج فرز حوالي ثلث مجموع أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت أمس في أوكرانيا أن حزب "خادم الشعب" المؤيد للرئيس فلاديمير زيلينسكي مرشح للفوز بـ 238 من أصل الـ 424 مقعدا نيابيا - حسب اللجنة المركزية للانتخابات .
وقالت اللجنة - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين - إن " نسبة إقبال الناخبين بلغت نحو 50% من أصل 34 مليون ناخب مسجل في الانتخابات التي شهدتها أوكرانيا لاختيار 225 نائبا
وحسب فرز الأصوات في التصويت للقوائم الحزبية، فإن حزب زيلينسكي حصل حتى الآن على 42,1% ما يؤهله لشغل 121 مقعدا في مجلس البرلمان .
أما حزب " المنصة المعارضة - من أجل الحياة " المؤيد للتطبيع مع روسيا فقد حصل على نسبة 12,7% من الأصوات (36 مقعدا)، يليه حزب "التضامن الأوروبي" للرئيس السابق بيترو بوروشينكو، وحزب "باتكيفشينا" (الوطن) لرئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، وحزب "الصوت" للمطرب المشهور سفياتوساتف فاكارشوك .
وفي حال نيل "خادم الشعب" أغلبية المقاعد البرلمانية، سيتمكن من تشكيل الحكومة بنفسه دون أن يدخل في تحالفات مع كتل نيابية أخرى ما سيطلق يد زيلينسكي في تحقيق سياسات وإصلاحات طالما وعد بها قبل فوزه بمنصب الرئاسة في أبريل الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الانتخابات الأوكرانية: حزب "زيلينسكي" يتجه للفوز في الانتخابات البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.