خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.
أعرب الملك سلمان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، عن أصدق
فى السياق نفسه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار.
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