خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

أعرب الملك سلمان، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر، متمنيًا دوام التقدم والازدهار، وأشاد بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

فى السياق نفسه، بعث الأمير

التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر، متمنيًا دوام التقدم والازدهار، وأشاد بالعلاقات المميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.فى السياق نفسه، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار.

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