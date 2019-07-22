الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنعى مديرها العام يوكيا أمانو

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين عن وفاة مديرها العام يوكيا أمانو عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وكتبت الوكالة في بيان مقتضب: "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو".

ولم تكشف الوكالة سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب مديرها العام منذ

2009.

وتولى الياباني، أمانو الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي في اليابان، منصبه على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سنة 2009، خلفا للمصري، محمد البرادعي.

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وولد الراحل في سنة 1947، وتخرج من شعبة القانون في جامعة طوكيو، ثم

التحق بالعمل في وزارة الخارجية، واختص أكاديميا في حل النزاعات الدولية وجهود الحد من الانتشار النووي.

وأسندت عدة مهام بارزة لأمانو في وزارة الخارجية اليابانية، ومثل طوكيو في عدد من المحافل والمؤتمرات الدولية.

وكان الدبلوماسي الياباني يؤمن بأن على الدول أن تتحرك بشكل كثيف لأجل تفادي أي خطر نووي ممكن، لأن حصول كارثة، ستكون له تداعيات على نطاق واسع، ولن تقتصر على بؤرة محدودة.