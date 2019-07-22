مقتل 16 شخصاً في غارات على سوق بسوريا

قتل 16 شخصاً بينهم ثمانية مدنيين على الأقل في غارات نفذتها طائرات روسية، اليوم الإثنين، على سوق في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن للوكالة إن الغارات "استهدفت سوقاً لبيع الخضار بالجملة في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، ما تسبب بمقتل 16 شخصاً، ثمانية منهم على الأقل مدنيون بينما لم يتم تحديد هويات الآخرين حتى الآن". كما أصيب 35 شخصاً بجروح.
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