وسائل إعلام إيرانية : القبض على شبكة تجسس أمريكية وصدور أحكام إعدام بحق بعضهم

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، أن طهران ألقت القبض على 17 جاسوساً يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية وصدرت أحكام على بعضهم بالإعدام.



ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات أنها فككت شبكة التجسس التابعة للمخابرات الأميركية واعتقلت 17 مشتبها به.



ونسبت وكالة أنباء فارس إلى مسؤول بالوزارة قوله إن بعض المعتقلين حُكم عليهم بالإعدام.

وتأتي هذه الأنباء وسط توتر غير مسبوق بين إيران من جهة، وبين أميركا وبريطانيا ودول الخليج، على خلفية استهداف وخطف ناقلات نفط، وتهديد طهران للملاحة الدولية عبر مضيق هرمز.



وكانت إيران قد أسقطت في وقت سابق طائرة أميركية مسيرة، وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجيه ضربة عسكرية للنظام الإيراني، ولكنه حسب ما أعلن تراجع عن الضربة في اللحظة الأخيرة نظرا للخسائر البشرية المتوقعة.



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