بريطانيا.. اجتماع طارئ برئاسة تيريزا ماي للرد على إيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 يوليو 2019 10:08 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أفادت وسائل إعلام بريطانية أن رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي سترأس الاثنين، اجتماع أزمة بشأن ناقلة النفط التي تحتجزها إيران.

وستبحث ماي التي تغادر منصبها الأربعاء، الوضع مع أعضاء حكومتها والرد على إيران.

وسيناقش الاجتماع، الذي يحضره وزراء الأمن ومسؤولون آخرون، كيفية تأمين حركة الشحن في المضيق الحيوي لإمدادات النفط في العالم.

كما ستتطرق إلى مسألة “حفظ سلامة الملاحة في الخليج”، وفق ما أوضحت رئاسة الحكومة.

خيارات الرد

وتدرس بريطانيا عدة خيارات لزيادة الضغط على إيران، لكن مسؤولين يقولون إن الخيار العسكري غير مطروح في الوقت الحالي.

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كما تسعى بريطانيا للحصول على دعم دبلوماسي وتشغيلي من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في محاولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا لسفن الشحن التابعة لها.

وأشارت إلى أن اجتماع الأزمة سيبدأ نحو الساعة 9,30 بتوقيت غرينيتش.

يذكر أن إيران كانت قد استولت على السفينة، ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

من جهتها، أعلنت غرفة الشحن البريطانية، الأحد، أن استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي.

المصدر: – العربية نت