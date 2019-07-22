مقاتلة فنزويلية “طاردت بعدوانية” طائرة أميركية

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قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة فنزويلية “طاردت بعدوانية” طائرة استخبارات أميركية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، في تأكيد على تصاعد التوترات بين البلدين.

وذكرت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، الأحد، أن تصرف فنزويلا يدل على السلوك المتهور للرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الولايات المتحدة بخرق القواعد الدولية.

وقالت الولايات المتحدة إن طائرة من طراز إي بي-3 كانت تقوم بمهمة متعددة الجنسيات، وإن مقاتلة فنزويلية من طراز سو-30 تتبعت الطائرة عن كثب، وهو ما تقول الولايات المتحدة إنه شكل تهديداً لطاقمها.

لكن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، اعتبر أن الولايات المتحدة دخلت المجال الجوي الفنزويلي دون إشعار مسبق.

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وأشار إلى أن ذلك عرض الرحلات الجوية التجارية من مطار فنزويلا الرئيسي للخطر.

وتدعم الولايات المتحدة محاولة زعيم المعارضة خوان غوايدو الإطاحة بمادورو.

المصدر: ـ العربية.نت