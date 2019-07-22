كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتعرف على 17 جاسوس مدربين من "CIA" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول إيراني، أنه تم التعرف على 17 جواسيس مدربين من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "CIA"، وفقًا لوكالة أنباء "فارس"، شبه الرسمية، نقلاً عن مسؤول بوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية.

وقال مسؤول بالوزارة: "حكم على البعض بالإعدام وبعضهم بالسجن لفترات طويلة".

من جانبه، قال المدير العام لإدارة مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات: "لقد صدرت أحكام هؤلاء الجواسيس وسيتم إعدام عدد منهم كمفسدين في الأرض".

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في وقت سابق، أعلنت السلطات الإيرانية أن شبكة "كبيرة للتجسس الإلكتروني للولايات المتحدة" التي تديرها وكالة المخابرات المركزية قد تم ضبطها في البلاد، مع اعتقال العديد من الجواسيس.

التقرير الإعلامي، الذي لم يتم تأكيده بعد، جاء في أعقاب إعلان طهران في 17 يونيو بأن البلاد قد فككت شبكة تجسس إلكترونية أمريكية كبيرة تديرها وكالة المخابرات المركزية.

وحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أدى التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية ودول أخرى إلى "الكشف عن شبكة من ضباط المخابرات المركزية الأمريكية وتفكيكها، فضلاً عن احتجاز ومعاقبة العديد من الجواسيس".