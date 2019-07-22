كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل الاجتماع بـ"ترامب".. عمران خان: أنا في مهمة لانشاء باكستان جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في كلمته أمام جمع باكستاني مغترب في الولايات المتحدة في حدث اجتماعي كبير في صالة كابيتال ون الرياضية في واشنطن العاصمة قبل اجتماعه الثنائي الأول الذي طال انتظاره مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إنه في مهمة لإنشاء "باكستان جديدة" لشعبه.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أمام الجمع، إن "ما يحدث اليوم في باكستان، هو تشكيل باكستان الجديدة، والتي ستستند إلى نظام الجدارة، حيث يكون القادة والسياسيون مسؤولين عن تصرفاتهم".

وأوضح عمران خان، أن باكستان في هذا الوقت في حاجة ماسة إلى نظام قائم على الجدارة، حيث سيحل القادة الجيدون، مع مرور الوقت، محل الأشرار في كل مناحي الحياة، سواء كان ذلك في السياسة أو الأعمال أو الرياضة.

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وتابع: "المجتمع الذي لا يتمتع بالجدارة لا يمضي قدمًا، أمريكا لديها نظام قائم على الجدارة، والذي من خلاله استبدل القادة الجيدين الأنظمة السيئة".

وانتشر الحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان الجمع الباكستاني المتحمس يلوح بأيديهم ويتطلع إلى خطاب رئيس الوزراء الباكستاني.

رافق عمران خان، الذي يقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة تستغرق ثلاثة أيام، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ومستشاريه في الشؤون المالية والتجارية الدكتور عبد الحفيظ شيخ وعبد الرزاق داود، ووزير الدولة للباكستانيين المغتربين زولي بخاري إلى الحدث يوم الأحد.