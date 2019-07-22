كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شح السيولة يقود بورصة قطر للمنطقة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفضت بورصة قطر هامشيا في ختام تعاملات االأحد، متأثرة بتراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية، والبضائع، تزامناً مع شُح السيولة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.02 بالمائة ليصل على النقطة 10501.22، ليفقد 1.88 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وتقلصت السيولة إلى 84.56 مليون ريال مقابل 151.21 مليون ريال يوم الخميس، كما انخفضت أحجام التداول إلى 37.59 مليون سهم مقارنة مع 39.76 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية، والبضائع، فيما ارتفعت قطاعات النقل، والاتصالات، والعقارات، والتأمين، والصناعة.

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وانخفض البنوك 0.77 بالمائة متأثرا بهبوط 7 أسهم على رأسها الإجارة الأكثر انخفاضاً بـ3.69 بالمائة، وتراجع الوطني 1.30 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع النقل 0.85 بالمائة مع نمو سهمي ناقلات ومخازن بنسبة 1.66 بالمائة، و0.20 بالمائة على التوالي.

يشار إلى أن سهم ناقلات ارتفع إلى أعلى سعر منذ فبراير 2017 البالغ 2.45 ريال.

وحول أنشط التداولات تصدر إزدان المنخفض 0.42 بالمائة الكميات بـ7.07 مليون سهم، فيما تصدر ناقلات السيولة بقيمة 14.07 مليون ريال.