كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: القبض على عصابة تجسس لوكالة المخابرات المركزية والحُكم على البعض بالإعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل اعلام ايرانية اليوم الاثنين ان ايران اعتقلت 17 جواسيس يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الامريكية وحكم عليهم بالاعدام. ونقل التلفزيون الحكومي عن وزارة الاستخبارات قولها إنها فضت حلقة تجسس تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية واعتقلت 17 مشتبهًا بهم. ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للانباء عن مسؤول بالوزارة قوله ان بعض المعتقلين حكم عليهم بالاعدام.



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