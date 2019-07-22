كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيريزا ماي تعقد جلسة طارئة بشأن احتجاز السفينة البريطانية بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جلسة أمنية طارئة اليوم الاثنين لمناقشة كيفية الرد على مصادرة إيران لناقلة تحمل العلم البريطاني في مضيق هرمز.

سيناقش اجتماع وزراء الأمن والمسؤولين كيفية تأمين الشحن في المنطقة الحساسة، وهو أمر حيوي لإمدادات النفط في العالم.

من المتوقع أيضًا أن يطلع وزير الخارجية جيريمي هانت البرلمان على مصادرة الناقلة ستينا إمبيرو يوم الجمعة في ميناء إيراني يخضع لحراسة مشددة.

تدرس بريطانيا عددًا من الخيارات لزيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على إيران، لكن اوضح المسؤولين انه لا يتم بحث العمليات العسكرية في الوقت الحالي. كما تسعى بريطانيا للحصول على الدعم من الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين في محاولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الشحن.

تتكشف أزمة الناقلات في الأيام الأخيرة لقيادة ماي، حيث يخطط حزب المحافظين لاختيار خليفتها يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتولى رئيس الوزراء الجديد - إما بوريس جونسون أو هانت - منصب رئيس الوزراء يوم الأربعاء.

