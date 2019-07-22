كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول سابق: بريطانيا رفضت مساعدة أمريكا قبل احتجاز إيران للناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى زعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكان سميث، أن واشنطن قد عرضت على لندن استخدام "الأصول الأمريكية" لدعم الشحن البحري البريطاني في الخليج العربي قبل أن تحتجز إيران الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو.

وقال سميث لشبكة "بي بي سي": "أعتقد أن هناك أسئلة حقيقية يجب طرحها في الوقت الحالي حول سلوك الحكومة البريطانية، أقول هذا كداعم للحكومة. لم يتم تناولهم في هذه المرحلة وأريد أن أعرف السبب، مع وجود سفينة واحدة فقط كما هي هناك، وليس هناك محاولة متسارعة للأصول".

وقد وصفها بأنها "فشل كبير" لحكومة المملكة المتحدة التي قال إنها: "يجب أن ترد على هذه التهمة بسرعة كبيرة بالفعل".

يأتي هذا البيان، قبل الجلسة الأمنية الطارئة للحكومة البريطانية في وقت لاحق اليوم الاثنين، والتي سيرأسها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والتي من المتوقع أن تركز على كيفية الانتقام من الاستيلاء الإيراني على الناقلة البريطانية.