كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماعت": تدخلات قطر وإيران وإسرائيل سبب تراجع التنمية في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تدخلات إيران وقطر و«إسرائيل»، عبر دعم الحركات الإرهابية ، أدى الى تراجع التنمية في افريقيا .

جاء ذلك في ورقة عن تحديات بناء المجتمعات السلمية في إفريقيا، خلال مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .

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ولفتت إلى أن هذا يؤدي بشكل أو بآخر لزعزعة استقرارها، وهو ما يعرقل بشكل خاص تحقيق الهدف السادس عشر وغاياته.

وصرح أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، بأن تنافس القوى الكبرى والإقليمية على إفريقيا أصبح منتشراً بشكل تخطى كونها مجرد مساعدات إلى التدخل الصريح في شؤون القارة.