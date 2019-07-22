كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تحاول تجنب العد التنازلي لانتخابات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيواجه رئيس الوزراء الأسباني المؤقت تصويتًا برلمانيًا مهمًا هذا الأسبوع، إما أن يدعم حزبه الاشتراكي لتشكيل حكومة جديدة، أو يدفع البلاد إلى الاقتراب من انتخابات عامة رابعة محتملة في غضون خمس سنوات، والمزيد من عدم الاستقرار السياسي.

سيكون أمام بيدرو سانشيز فرصتين للفوز بدعم أعضاء مجلس النواب بالبرلمان، لكنه يدخل الأسبوع دون ضمانات أنه يملك الأصوات.

يعمل الاشتراكيون على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق مع حزب "بالاتحاد نستطيع" اليساري المتطرف الذي من شأنه أن يدخل الحزب المناهض للتقشف في أول حكومة ائتلافية في إسبانيا منذ استعادة الديمقراطية قبل أكثر من أربعة عقود.

ومع ذلك، وحتى مع وجود "بالاتحاد نستطيع"، سيظل سانشيز بحاجة إلى مساعدة بعض الأحزاب الصغيرة.

من المحتمل ان يؤدي فشل سانشيز الي بدء العد التنازلي لمدة شهرين لتشكيل حكومة جديدة. بعد ذلك، سيتم حل البرلمان تلقائيًا والدعوة الي انتخابات جديدة.

