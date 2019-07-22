كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بريطاني: احتجاز إيران للناقلة "انتهاك للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن بالمملكة المتحدة بوب سانجوينيتي الأحد، إن احتجاز إيران لناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني "انتهاك واضح للقانون الدولي"، لأن الناقلة كانت في المياه الإقليمية لسلطنة عمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت السبت، إن الناقلة ستينا إمبيرو احتجزت في مياه سلطنة عمان في انتهاك واضح للقانون الدولي ثم أجبرت على الإبحار إلى إيران.

وأضاف "أظهرت الخريطة، التي صدرت اليوم عن حكومة جلالة الملكة، بكل وضوح أن الناقلة ستينا إمبيرو المملوكة لسويديين وترفع علم بريطانيا كانت في المياه الإقليمية لسلطنة عمان عندما داهمتها قوات الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة 19 يوليو".

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وتابع قائلاً "الدليل المتوفر يؤكد أن احتجاز ستينا إمبيرو جرى في انتهاك واضح للقانون الدولي".

ولفت إلى أنه لا وجه للمقارنة بين ما حدث مع ستينا إمبيرو وما حدث مع السفينة "غريس 1" والذي تم وفقاً للقانون الدولي وبسبب انتهاك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

وقال: "ستينا إمبيرو كانت خارج المياه الإيرانية وكانت تنفذ مهامها المشروعة وقت احتجازها".