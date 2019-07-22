اليوم الاثنين.. موظفو التكوين المهني يعتصمون أمام الإدارة العامة في الدارالبيضاء

أعلنت “التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بالتكوين المهني”، عن خوضها اعتصاما وطنيا، قابلا للتمديد، اليوم الاثنين وغد الثلاثاء، وذلك أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في الدارالبيضاء.

وعبرت “التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بالتكوين المهني” عن تنديدها بـما أسمته “تراجع إدارة الموارد البشرية عن وعودها”، إضافة إلى “نهج سياسة الآذان الصماء، والتماطل، والتسويف في ملفها، والغطرسة الممنهجة من طرف مسؤولي إدارة المكتب”، بحسب تعبيرها .

وقالت التنسيقية ذاتها، في بلاغ لها، إن “مكتب التكوين المهني يعاني اختلالات متراكمة، وتدبير فاشل للمؤسسة”.

ودعا موظفو التكوين المهني إلى “استئناف الحوار الجاد لرفع الحيف والميز على فئة حاملي الشهادات غير المحتسبة”، كما كشفوا، في الوقت نفسه، أن “المكتب يعيش تراجعات، بينما تنادي التنسيقية، باعتماد رؤية شمولية تخص القطاع، من شأنها حفظ حقوق، ومكتسبات الشغيلة، والقطع مع المقاربة المحاسباتية السطحية”.

واتهم موظفو التكوين المهني “الإدارة نهج سياسة الآذان الصماء، عوض العمل على توسيع المجال الديمقراطي، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.