شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة إيرانية تصدر أحكاماً بالإعدام بزعم التجسس لصالح أمريكا والان مع التفاصيل
قضت السلطات القضائية الإيرانية، الإثنين، بالإعدام على عدد من الأشخاص بزعم تجسسهم لصالح الاستخبارات الأمريكية.
ونقلت رويترز عن وسائل إعلام إيرانية أنه "تم توقيف 17 جاسوسا يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وصدرت أحكام على بعضهم (لم تحددهم) بالإعدام".
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الاستخبارات قولها إنها "فككت شبكة تجسس تابعة للمخابرات الأمريكية واعتقلت 17 مشتبها به".
ونسبت وكالة أنباء فارس إلى مسؤول بالوزارة (لم تسمه) قوله إن "بعض المعتقلين حُكم عليهم بالإعدام".
وتتربع إيران على عرش صدارة سجلات وقائع إعدام الأطفال والمعارضين وكذلك النساء، بينما شرعت نحو 160 دولة حول العالم في إلغاء عقوبة الإعدام أو تعطيل العمل بها فعليا.
وحطمت طهران الرقم القياسي لحالات الإعدام في العالم عام 2017 بتنفيذ 50% من الإعدامات المسجلة دوليا، كونها تستخدم عقوبة الإعدام وسيلة للقمع داخليا بسبب تصاعد السخط الشعبي.
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