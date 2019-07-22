شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعترض على تعليق "بريتش ايروايز" رحلاتها إلى القاهرة والان مع التفاصيل

اعترض وزير الطيران المدني المصري في بيان، الأحد، على قرار شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش ايروايز" تعليق رحلاتها إلى مطار القاهرة لمدة أسبوع، دون الرجوع إلى الجهات المصرية المعنية.

وجاء اعتراض الوزير يونس المصري أثناء لقائه السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز، في مقر الوزارة في ضوء قرار الشركة البريطانية.

وقال البيان إن المصري "أبدى استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية، دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة".

وكانت "بريتش ايروايز" أعلنت السبت تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية أسبوعاً، إثر إجراء مراجعة أمنية، في وقت تحدثت السلطات البريطانية عن "تزايد خطر وقوع عمل إرهابي يستهدف الطيران".

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وأكدت الشركة أنها لن تسمح لطائراتها باستخدام المطار، ما لم يكُن ذلك آمناً.

وتعليقا على القرار، أعلنت وزارة الطيران المدني في مصر مساء السبت، أنها "قامت بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تمّ تخصيص طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءاً من الغد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة".

ونقل بيان وزير الطيران الأحد، أن آدامز قدم "اعتذاراً إلى وزير الطيران المصري عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار".

وأكد آدامز، بحسب البيان أن "قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية، وبخاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية وذلك بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية".

وأكد المسؤولان "استمرار الجهود المشتركة والعمل سوياً لحل هذه المشكلة في أسرع وقت".