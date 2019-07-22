شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يهاجمون سفينة كورية جنوبية بالقرب من مضيق سنغافورة والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الشؤون البحرية والمصايد الكورية الجنوبية، أن قراصنة هاجموا سفينة شحن كورية جنوبية بالقرب من مضيق سنغافورة في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن مسؤول بالوزارة القول إنه "عقب الاقتراب من سفينة (سي كيه بلو بيل) على متن قارب سريع، تمكن 7 قراصنة مدججين بالأسلحة من صعود السفينة، وقاموا بالاعتداء على البحارة لنحو 30 دقيقة".

وأضافت أن "المهاجمون فروا وبحوزتهم نحو 13 ألف دولار، بالإضافة إلى هواتف محمولة وملابس وأحذية تخص طاقم عمل السفينة".

وقالت يونهاب إنه لم يصب أي من البحارة بإصابات خطيرة، على الرغم من أن البعض أصيبوا بإصابات طفيفة شملت كدمات، وقامت السفينة بعد الهجوم باستكمال رحلتها من البرازيل إلى مدينة إنتشون الكورية الجنوبية.