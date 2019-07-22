شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الإنتقالي الجنوبي تناقش سير الحوار مع القوى والمكونات الجنوبية والان مع التفاصيل
ناقشت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، جملة من القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وسير عملية الحوار مع القوى والمكونات والشخصيات الجنوبية.
جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الذي انعقد أمس الأحد برئاسة هاني بن علي بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
كما وقف الاجتماع بإسهاب أمام نتائج مشاركة ممثلي المجلس في الجلسة الحوارية، التي نظمتها المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات ومكتب المبعوث الأممي لليمن ووزارة الخارجية الألمانية، الذي انعقد في العاصمة السويدية استكهولم، خلال الفترة من 12 - 7 يوليو الجاري.
وتطرقت الهيئة في اجتماعها أيضاً، إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير أداء القيادة المحلية بمحافظة حضرموت، وعدد من المواضيع الأخرى، واتخذت مايلزم من إجراءات بشأنها.
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