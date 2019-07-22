شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ليبي: ماضون في معركتنا ضد الميليشيات والان مع التفاصيل
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، خالد المحجوب، أن قوات الجيش ماضية قُدماً في معركتها ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
وضاف المحجوب، في تصريحات صحافية، الأحد، إن "هدف القوات المسلحة الليبية هو القضاء على الميليشيات المسلحة المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق واستتباب الأمن في البلاد"، وفق "بوابة إفريقيا الإخبارية".
ونفى المحجوب موافقة القوات المسلحة الليبية على دعوات "الوفاق" إلى توقيع هدنة بواساطة أممية، مشدداً على أن الجيش لن يسمح للميليشيات المسلحة أن تبقى بأي شكل من الأشكال في البلاد.
ويسعى الجيش الليبي من خلال عملية "طوفان الكرامة"، التي أعلن عنها القائد المشير خليفة حفتر، عن انطلاقها في طرابلس إلى فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات منها.
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