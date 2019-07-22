اخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى القصف على إدلب إلى 18

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى القصف على إدلب إلى 18 والان مع التفاصيل

قتل 18 شخصاً على الأقل، وأصيب عشرات آخرين، في عمليات قصف للطيران الحكومي السوري والروسي في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضين في شمال البلاد.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأحد، أن 12 من الضحايا بينهم أطفال قتلوا في غربي إدلب.

بينما قتل أربعة أشخاص بينهم طفلان في بلدة جنوب المحافظة تخضع في مجملها لسيطرة فصائل مسلحة معارضة، ومدني آخر ببلدة جبالا.

Advertisements

وكان من بين الضحايا أحد أعضاء الدفاع المدني السوري، الذي كان يقوم بمهام إنقاذ في مناطق خارج سيطرة الحكومة.

وقصف الطيران السوري وحليفته الرئيسية روسيا بشكل شبه يومي إدلب في الأشهر الماضية، في إطار تصعيد العنف في جميع المناطق المنتشرة بها جماعات معارضة شمالي غرب سوريا.

ويسري في المنطقة اتفاق بين موسكو وأنقرة لتقليل التوتر بين الحكومة والمعارضين والذي مع ذلك يتواجهون مراراً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى القصف على إدلب إلى 18 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا