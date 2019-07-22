وفاة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن وفاة مديرها العام، يوكيا أمانو، في عمر يناهز عن 73 عاما. وقالت المنظمة، في بيان مقتضب، "أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبلغكم بكل أسف وبعميق الحزن رحيل المدير العام يوكيا أمانو". ولم تكشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية سبب وفاة أمانو، الذي تولى منصب المدير العام للمنظمة منذ العام 2009.

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