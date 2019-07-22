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تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق الغنية باكتشافات الأحجار الكريمة والجواهر، وتحديدا الألماس، خصوصا في الشهور الأخيرة.
والسبت، اكتشفت ماسة نادرة باللون الأصفر الليموني زنتها 47.61 قيراطا، لتكون أحدث الاكتشافات في واحد من أكبر مناجم الألماس في روسيا والعالم، وهو اكتشاف "نادر".
وتتميز الألماسة الصفراء هذه بشدة نقائها وشكلها المناسب، ما يجعلها جذابة للعديد من الشركات المتخصصة بصناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، وفقا لما ذكرته الشركة المالكة للمنجم "إيه جي دي دايموند".
وكانت الشركة عثرت في وقت سابق على ماسة أخرى في المنجم، تبين لاحقا أنها أكبر ماسة يعثر عليها في أوروبا، بحسب ما صرحت الشركة، الثلاثاء الماضي، لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.
يشار إلى أن أكبر ماسة عثر عليها في أوروبا سابقا بلغ وزنها 181.68 قيراطا.
وترغب الشركة في إرسال الماسة الكبيرة إلى بلجيكا لبيعها لشركات صقل الماس الأكثر شهرة في العالم والموجودة في مدينة أنتويرب.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف نادر... العثور على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا! (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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