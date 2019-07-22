في مشهد غريب، تبادل رجل وامرأة الأدوار، إذ التقطت كاميرا وقوف الرجل محتارا غير راغب في المشي داخل محطة مترو امتلأت بمياه الأمطار، لتظهر امرأة بشكل مفاجئ وتحمله على ظهرها.
وظهرت فجأة من وراء الجدار امرأة، قامت بحمله على ظهرها والمشي، غير آبهة بالتعرض للبلل جراء سيول الأمطار.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرجل والمرأة يعرفان بعضهما أم لا، إلا أن مقطع الفيديو أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.
إلا أن مجموعة أخرى من المستخدمين اعتقدت أن الرجل قد يكون فقيرا ولا يملك بدلة أو حذاء آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رجل يجعل امرأة تحمله خوفا على حذائه من البلل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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